Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da akraba 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı dolayısıyla süren dava nedeniyle amca çocukları olan 2 grup adliyeye geldi.
Adliye çıkışında 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Altan Güler yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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