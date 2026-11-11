Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katıldı

Emine Erdoğan, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün asıl mesele, ne yapacağımızı bilmemek değil, bildiklerimizi hayata geçirecek iradeyi ortaya koymaktır.

Türkiye olarak, COP31’i bir “Aksiyon COP’u” olarak tanımlamamızın sebebi de budur.

Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz.

Dokuz yıl önce başlattığımız Sıfır Atık hareketi de işte bu anlayışın somut bir örneğidir.

Bu bakıştan yola çıkarak değerli lider eşleri ile “Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı”nda geleceğimize yön vermek için buluştuk.

Küresel Sıfır Atık İttifakımızla ülkelerin başarılı uygulamalarını birbirinden öğrendiği, ortak projeler geliştirdiği ve yerel çözümleri küresel ölçekte yaygınlaştırdığı güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz.

Kıymetli lider eşlerinin de desteğiyle çalışmalarımızın geniş coğrafyalara ulaşmasını, yeni iş birlikleri kurulmasını teşvik edeceğiz.

İttifakımızın ülkelerimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı değerli lider eşlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."