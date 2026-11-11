Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.11.2026 19:00

Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında “Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı”na katıldı.

Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katıldı

Emine Erdoğan, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün asıl mesele, ne yapacağımızı bilmemek değil, bildiklerimizi hayata geçirecek iradeyi ortaya koymaktır.

Türkiye olarak, COP31’i bir “Aksiyon COP’u” olarak tanımlamamızın sebebi de budur.

Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz.

Dokuz yıl önce başlattığımız Sıfır Atık hareketi de işte bu anlayışın somut bir örneğidir.

Bu bakıştan yola çıkarak değerli lider eşleri ile “Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı”nda geleceğimize yön vermek için buluştuk.

Küresel Sıfır Atık İttifakımızla ülkelerin başarılı uygulamalarını birbirinden öğrendiği, ortak projeler geliştirdiği ve yerel çözümleri küresel ölçekte yaygınlaştırdığı güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz.

Kıymetli lider eşlerinin de desteğiyle çalışmalarımızın geniş coğrafyalara ulaşmasını, yeni iş birlikleri kurulmasını teşvik edeceğiz.

İttifakımızın ülkelerimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı değerli lider eşlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." 

ETİKETLER
COP31 Emine Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:47
Araştırma: Almanya'da "Müslüman düşmanı" söylemlere destek arttı
18:48
İletişim Başkanı Duran: İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası
17:33
Arap Koalisyonu: Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesi imha edildi
17:36
İran: ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini hedef alabiliriz
17:25
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 5 uzman yardımcısı alacak
16:53
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da son 3 yılda 1000'den fazla kundaklama gerçekleştirdi
Asırlık ağaçların zeytinleri şehit kaymakamın anısına kurulan tesiste işleniyor
Asırlık ağaçların zeytinleri şehit kaymakamın anısına kurulan tesiste işleniyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ