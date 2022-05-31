Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 21:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Su depolarının arasına sıkışan kaplumbağayı kurtardılar
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının arasına düşen kaplumbağayı görevliler kurtardı. Küçük bir kapaktan su içirilen kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Maşukiye'de beton su depolarının arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki duvar arasında sıkıştı.
Kaplumbağayı gören görevliler, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti.
Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.
Etiketler: Kocaeli
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