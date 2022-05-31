Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çitlere çarpan otomobil devrildi
Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tel çitlere çarptıktan sonra devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Akçaalan Mahallesi'nde Özkan Bakar'ın kullandığı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel çitlere çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ekipler tarafından çıkartılarak, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza sonrası soruşturma başlattı. Öte yandan kazanı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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