Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, saat 18:45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Gediz (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.05.2022, 18:45:44 TSİ
Enlem : 38.9871 N
Boylam : 29.6788 E
Derinlik : 10.02 km
Detay : https://t.co/PRx6zTJmgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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