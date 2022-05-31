Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de ağaç devrildi: 2 araçta hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar meydana geldi. Devrilen araç iş makinesinin yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde içeriden çürüdüğü belirlenen yaklaşık 10 metrelik ağaç sokağa devrildi. Ağacın altında kalan 2 araçta hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kadıköy Belediyesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla parça parça kesilerek araçların üstünden alındı.
Etiketler: İstanbul
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