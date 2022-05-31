Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
PKK/KCK terör örgütüne yönelik Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “PKK/KCK Bölücü Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik Bitlis merkez olmak üzere Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Yapılan ev ve iş yeri aramalarında, 13 adet akıllı cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 17 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 58 adet DVD, 4 adet kaset, 14 adet fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Gözaltına alınan 12 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Aydın Bitlis Diyarbakır Muğla Muş Siirt Terör Örgütü Terörle Mücadele
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