Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel’e ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analizleri tamamlandı.

Sıvının yüzde 6'sı petrol

TPAO’nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94’ü su, yüzde 6’sı ise petrol olduğu öğrenildi.

Çıkan sonuçlara göre, TPAO’nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çiftçi Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı.

"Çok kaliteli petrol çıktı, rezerv çalışması yapılacak"

Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi:

"Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94’u su, yüzde 6’sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız."