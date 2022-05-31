Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 21:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da freni patlayan kumaş yüklü kamyon, park halindeki minibüsün üstüne devrildi. Caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi'nde ilerleyen Ramazan Menteş idaresindeki kumaş yüklü kamyonun, iddialara göre freni patladı.
Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan minibüsün üstüne devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kamyon sürücüsü Menteş araçtan çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Menteş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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