Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 18:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta ahır yangınında 65 küçükbaş telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta Bilal Abay’a ait ahırda, elektrik kontağından çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan öldü. Abay'ın kardeşi Yahya Abay, "Sisli hava olduğu için yükselen dumanları kimse fark etmedi. Hayvanlar yanarak öldü" dedi.
Merkeze bağlı Güneyçam köyünde, sabah saatlerinde, Bilal Abay’a ait ahırda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.
Abay, sabah uyandığında içerisinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırdan dumanların yükseldiğini fark etti. Abay'ın eşi, çocukları ve bazı köylüler yanan ahıra kar ve suyla müdahale etti.
Ancak kısa sürece tüm ahırı kaplayan alevler nedeniyle 65 küçükbaş hayvan yanarak öldü.
Ahır sahibinin kardeşi Yahya Abay, yangının elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, "İçeride 65 keçi vardı, telef oldu. Sisli hava olduğu için ahır üzerinden yükselen dumanları kimse fark etmedi. İçeriden herhangi bir hayvan çıkaramadık. İçerideki samanın tutuşmasıyla yangın büyüdü" dedi.
Etiketler: Hayvancılık Şırnak Yangın
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