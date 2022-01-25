Merkeze bağlı Güneyçam köyünde, sabah saatlerinde, Bilal Abay’a ait ahırda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.

Abay, sabah uyandığında içerisinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırdan dumanların yükseldiğini fark etti. Abay'ın eşi, çocukları ve bazı köylüler yanan ahıra kar ve suyla müdahale etti.

Ancak kısa sürece tüm ahırı kaplayan alevler nedeniyle 65 küçükbaş hayvan yanarak öldü.

Ahır sahibinin kardeşi Yahya Abay, yangının elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, "İçeride 65 keçi vardı, telef oldu. Sisli hava olduğu için ahır üzerinden yükselen dumanları kimse fark etmedi. İçeriden herhangi bir hayvan çıkaramadık. İçerideki samanın tutuşmasıyla yangın büyüdü" dedi.