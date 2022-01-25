Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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