Kar yağışı nedeniyle seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Diğer pistlerin de açılması için kar temizleme çalışmaları büyük bir ölçüde tamamlandı. Pistlerin uçuşa hazır hale gelmesinde sona gelindi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apron, pist ve taksi yolu üstünde 41 santimetre olarak ölçülen kar birikimini, 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla temizleyerek havalimanını operasyonlara hazır hale getiriyor.

İstanbul Havalimanı'nda bir pistin kardan temizlenmesiyle hava ulaşımı yeniden başladı. Uçuşa açılan İstanbul Havalimanı'ndaki son durumu @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı. pic.twitter.com/hApHdrl5yd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2022

İGA, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculara bekleme süreleri boyunca internet erişimi sağladı, 27 bin 500 kumanya ve 3 bin 600 battaniye dağıttı.

Seferler peyderpey yapılmaya başlandı

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Havalimanı'nda uçuşların peyderpey yapılmaya başladığını duyurdu.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İGA, TGS ve tüm paydaşlar elbirliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.