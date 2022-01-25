Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı İzmir Yunanistan
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