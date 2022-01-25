Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda seferler peyderpey yapılmaya başladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Havalimanı'nda uçuşların peyderpey yapılmaya başladığını duyurdu.
Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İGA, TGS ve tüm paydaşlar elbirliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.
Istanbul Havalimanında peyderpey seferleri yapmaya başladık.@igairport, TGS ve tüm paydaşlar elbirliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz. pic.twitter.com/VNIl1gyaCl— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 25, 2022
Etiketler: Hava Durumu İstanbul İstanbul Havalimanı Kar Yağışı THY
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