THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Havalimanı'nda uçuşların peyderpey yapılmaya başladığını duyurdu.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İGA, TGS ve tüm paydaşlar elbirliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.