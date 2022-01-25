Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara-Adana yoluna kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Ankara-Adana kara yolunun Aksaray kısmı kar ve tipiden dolayı trafiğe kapatıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle, Ankara-Adana kara yolu Şereflikoçhisar-Aksaray bölümü trafiğe kapandı.
Çok sayıda aracın kaza yaptığı yolda ekipler aralıksız küreme çalışmalarını yürütüyor.
Etiketler: Adana Ankara Kar Yağışı
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