Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi ve bazı araçlar yolda kaldı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor.

Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

Ekipler yolda kalanlara yardım ediyor

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücüler ile polis ve jandarma ekiplerine kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Bazı polis ekipleri, kendilerine verilen kumanyaları yolda kalan sürücülerle paylaştı.