Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Araçtan zarar görmeden çıkan köpek ise sahibinin başından ayrılmadı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Yağızlı Mahallesi Kolanoğlu mevkiinde, Turgay Yazıcı'nın kullandığı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen aracı görenler Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, aracın kayma ihtimaline karşı halat yardımıyla güvenlik önlemi aldı.
Titizlikle yürütülen çalışma sonrası araçtan çıkarılan Yazıcı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında araçta bulunan ve yara almadan kurtulan Yazıcı'nın köpeği, kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye personelinin yanından ayrılmadı.
Etiketler: İtfaiye Kar Yağışı Köpek Ordu Trafik Kazası
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