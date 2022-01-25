Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce DEAŞ terör örgütü için faaliyet gösterdiklerini tespit etti.
Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Etiketler: DEAŞ Kastamonu Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:22
- 17:25
- 17:25
- 17:24
- 17:19
Sıradaki Haber
İzlanda soğuğu hafta sonu yurdu terk ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz