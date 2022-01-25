Kastamonu'da İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce DEAŞ terör örgütü için faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

Bu kapsamda, 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.