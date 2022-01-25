Düzce'de Gümüşova'da 18, Yığılca'da 39, Akçakoca'da 43, Merkez'de 76, Çilimli ve Kaynaşlı'da 20'şer, Gölyaka ve Cumayeri'nde 21'er olmak üzere 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları sürüyor.

Bartın'da 15 köy yolu kapandı

Bartın'da Merkez'de 2, Ulus'ta 6 ve Amasra'da 7 olmak üzere 15 köy yolunu açma çalışmaları, Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Kent merkezindeki kar küreme çalışmaları devam ediyor.

24 araç ve 300 kişi ile çalışmalar devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 24 araç ve 300 kişilik personelden oluşan 22 ayrı ekiple ana arterler ve hastane yolları başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin yollarda buzlanmayı önlemek için aralıklı tuzlama çalışması yaptığını da aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde kar yağışının getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Ana arterlerin ardından ara yollarda da kar küreme çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede ara sokaklarda da kar küreme çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Bartın Devlet Hastanesi, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile acil servis girişlerinin yollarını sürekli açık tuttuk."

Sakarya'da ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kapalı bulunan 58 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Böylece kentte trafiğe kapalı yol kalmadı.