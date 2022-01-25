İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, iki tabanca, 16 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.