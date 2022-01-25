Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, iki tabanca, 16 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Narkotik Polis Uyuşturucu
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