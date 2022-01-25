Kahramanmaraş ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek yoğun kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürecek.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilik de vatandaşları gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir gibi ekipmanları bulundurmaları hususu önem arz etmektedir."