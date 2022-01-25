Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığı Sivas’ın Gürün'ün ilçesinde sıfırın altında 30,9 derece ölçüldü.

Sıfırın altında 29,6 dereceyle Göbekören köyünün takip ettiği verilerde üçüncü sırada Bolu'nun Gerede ilçesindeki Samat köyü yer aldı.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 28, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26,8, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 25,4 dereceye düştü.

Diğer illerde ölçülen en düşük sıcaklıklar ise sırasıyla şöyle:

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 24,7, Kangal ilçesinde 24,5, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 24,4, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 24,1, Kayseri'nin Sarız ilçesinde 23, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 22,5 ve Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde ise 22,3 oldu.

Soğuk hava Sivas merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.