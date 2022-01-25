Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Konya’nın Ereğli ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, torbacı olarak tabir edilen 12 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Ekiplerin arama yaptığı adreslerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 535 sentetik ilaç, 165,63 gram metamfetamin, 161,2 gram esrar, 2,2 gram eroin, 105 adet uyuşturucu hap, 0,96 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Konya Uyuşturucu Narkotik
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