Kaldırımda biriken karlar nedeniyle evine gidemeyen engelli İsmet Yılmaz’ı gören trafik polisleri yardıma koştu.

Kaldırıma çıkamadığı için yoldan gitmek zorunda kalan Yılmaz’a, Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve görev arkadaşı, evine kadar eşlik etti.

6 kilometrelik yol boyunca bir yandan araçları uyaran polisler bir yandan da Yılmaz’la sohbet etti.

“Böyle insanlar oldukça sırtımız yere gelmez”

İsmet Yılmaz, kendisine uzatılan insanlık eline dua ve teşekkürle karşılık verdiğini anlattı:

“Allah-u Teâla’nın nimet olarak vermiş olduğu bu kar, her tarafa çok güzel yağdı. Fakat kaldırımda kardan dolayı akülü aracımla gidemediğim için yoldan gitmek zorunda kaldım. Yolda iki araç yan yana geldiği zaman bazen sıkıntı olabiliyor.”

Trafik polislerinin kendisini görünce araçlarından inip 6 kilometre boyunca kendisine eşlik ettiğini söyleyen Yılmaz, böyle insanlar oldukça sırtların yere gelmeyeceğine değindi.

“Bizim için duası yeter”

Tüm vatandaşların kar, kış ve kıyamette her türlü yardımlarına koşuklarını vurgulayan Demir, “Trafik olarak yeri geliyor yolda kalan araçların zincirini takıyoruz yeri geliyor yolları açıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz önce de vatandaşımız yoldan gidiyordu. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve kendisine de zarar gelmemesi için kendisine peşinden eşlik ettik. Bizim için duası yeterli. Duasını aldık. Bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her konuda da yardımcı olacağımızı kendisine ilettik” dedi.