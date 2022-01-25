Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da kara saplanan küreme kamyonu ile geri manevra yapan greyder arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Bartın Merkeze bağlı Mugada ile Arıönü köyü yolu arasında kar temizliği yapan küreme kamyonu, kara saplanarak mahsur kaldı.
Kamyonu kurtarmak amacıyla köye gelen Ö.Ş. idaresindeki greyder, halat bağlanması için kamyona doğru geri manevra yaptı.
Bu sırada iş makinesinin arkasında bulunan Tuncay Yaman, kamyonla greyder arasında sıkıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Köy sakinleri tarafından darbedildiği öne sürülen greyder operatörü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ö.Ş.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Etiketler: Bartın Hava Durumu Kar Yağışı
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