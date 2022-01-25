Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araçlar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Hurdacılar mevkiine 5 ayrı noktaya çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operatörü ile yolcu minibüsü kar altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinde birbirine yakın 5 noktaya çığ düştü.
Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
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