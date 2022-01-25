Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinde birbirine yakın 5 noktaya çığ düştü.

Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Hakkari- Van karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.