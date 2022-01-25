Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda İstanbul yönüne geçiş yolcu otobüslerine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yolcu otobüslerinin Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden İstanbul istikametine geçişi kontrollü sağlanıyor
Kar nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dinlenme tesisinde bekletilen otobüslere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce yönüne hareket etme izni kontrollü olarak veriliyor.
İstanbul'a gidecek tırlar, dinlenme tesisinin araç parkına yönlendiriliyor.
Bölgede trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.
Etiketler: Ankara Bolu Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Otobüs
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