Kar nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dinlenme tesisinde bekletilen otobüslere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce yönüne hareket etme izni kontrollü olarak veriliyor.

İstanbul'a gidecek tırlar, dinlenme tesisinin araç parkına yönlendiriliyor.

Bölgede trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.