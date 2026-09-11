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TRT Haber 11.09.2026 12:35

Türk devletleri arasında "TÜRKPOL" kuruluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu.

Türk devletleri arasında "TÜRKPOL" kuruluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kül Tigin Abidesi'ne 1300 yıl önce kazınan "Gece uyumadım, gündüz oturmadım" anlayışını bugün de yaşattıklarını vurguladı.

Çiftçi, "Milletlerimizin huzuru için omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz." dedi.

Kazakistan'da gerçekleştirdikleri Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili bilgi veren Çiftçi, Türk devletleri arasında güvenlik ve suçla mücadelede iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli başlıkları ele aldıklarını söyledi.

Kendilerinin teklif ettiği Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulmasının ortak bildiriye girdiğini ifade eden Çiftçi, konseyin, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede ortak kabiliyeti güçlendireceğine vurgu yaptı.

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ay Ankara’da, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde Konseyin Kurucu Anlaşması’nın imzalanmasını hedefliyoruz."

"Ortak hareket kabiliyetimizi daha güçlü bir zemine taşıyacağız"

İnterpol ve Europol benzeri bir teşkilatlanma hedeflediklerini belirten Çiftçi, Türk devletleri arasında "TÜRKPOL" adıyla ortak bir yapının kurulmasını teklif ettiğini bildirdi.

Çiftçi, Bu önerinin toplantıya katılan Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanları tarafından da oldukça olumlu karşılandığını aktardı.

Suçla Mücadele Konseyi'nin hayata geçirilmesinin ardından da icra organı olarak Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı TÜRKPOL’ün oluşturulması için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Çiftçi, "Böylece suç ve suçlularla mücadelede bilgi paylaşımımızı, koordinasyonumuzu ve ortak hareket kabiliyetimizi daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacağız." dedi.

Toplantıda ayrıca Türk devletleri vatandaşlarının kimlikle seyahat edebilmesi ve havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarının oluşturtulması konularına da değindiklerini anlatan Çiftçi, "Kazakistan’taki toplantımız, aynı zamanda önümüzdeki ay Türkiye’de gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi’nin hazırlık sürecine katkı sundu. Son derece verimli geçen toplantımızda aldığımız kararların Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı
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