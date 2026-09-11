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TRT Haber 11.09.2026 11:57

18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu.

18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 organizatör tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince ise karadan çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar sonucunda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi.",

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