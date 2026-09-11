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Dünya
AA 11.09.2026 12:14

Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği bildirildi.

Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği belirtilen açıklamada, kayıp 5 bin 130 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 22 güvenlik çalışanının görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Selde 13 bin 676 kişinin kurtarıldığı ve 337 yaralının tedavi edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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