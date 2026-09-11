Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.09.2026 11:59

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devam etmesine katılmıyorum

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devam etmesine katılmıyorum

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan, üniversite rektörleriyle yaptığı bir toplantıda konuştu.

ABD ile süren savaşa işaret eden Pezeşkiyan, "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız. Direnci artırmak için bizi farklı bir durumda düşmanla müzakere etmeye zorlamayan bir yol izlemeliyiz ve üniversite de bu yolda hükümete yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız"

Pezeşkiyan ayrıca ekonomik müdahalelerin toplumun koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğini, aksi takdirde iyileştirici değil zararlı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun sorunlarını çözmek için Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız. Protestolara katılmak yerine sorunların çözümüne katılmalarını sağlamalıyız. Cumhurbaşkanı olarak kimseyle siyasi bir ilişkim yok. Ülkenin sorunlarını çözmemize yardımcı olan herkesi ve her türlü siyasi görüşü kabul edeceğim."  

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan ABD
Sıradaki Haber
Maduro'nun eşinin avukatları "sağlık sorunları" nedeniyle ev hapsi istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın
14:42
Göçmen kuşların 9’da 1’i yok olma tehdidi altında
14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:29
Türkiye'de ağustos yağışları geçen yıla göre iki kattan fazla arttı
14:25
"C31K" isuç örgütüne operasyon: 27 şüpheli yakalandı
14:24
Denzenflasyon kilidinin açılmasında 8 gelişme anahtar olacak
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
AKINCI süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu
AKINCI süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ