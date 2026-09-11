İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devam etmesine katılmıyorum

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan, üniversite rektörleriyle yaptığı bir toplantıda konuştu.

ABD ile süren savaşa işaret eden Pezeşkiyan, "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız. Direnci artırmak için bizi farklı bir durumda düşmanla müzakere etmeye zorlamayan bir yol izlemeliyiz ve üniversite de bu yolda hükümete yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız"

Pezeşkiyan ayrıca ekonomik müdahalelerin toplumun koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğini, aksi takdirde iyileştirici değil zararlı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun sorunlarını çözmek için Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız. Protestolara katılmak yerine sorunların çözümüne katılmalarını sağlamalıyız. Cumhurbaşkanı olarak kimseyle siyasi bir ilişkim yok. Ülkenin sorunlarını çözmemize yardımcı olan herkesi ve her türlü siyasi görüşü kabul edeceğim."