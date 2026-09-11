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Dünya
AA 11.09.2026 11:34

Pakistan: ABD ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ediyoruz

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmed, ABD ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti.

Pakistan: ABD ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ediyoruz

Ahmed, The National gazetesine mülakat verdi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının neden uygulanmadığına ilişkin Ahmed, "Her iki tarafta da bir güven eksikliği var. Mutabakat zaptının uygulanmasına geçme konusunda da hafif bir isteksizlik var ancak biz (müzakere masasına dönülmesi konusunda) ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmed, tüm aksiliklere rağmen Pakistan'ın hem Washington hem de Tahran yönetimleriyle üst düzey görüşmelerini sürdürdüğünü vurguladı.

"Tekrar müzakere masasına oturtamamamız için hiçbir neden yok"

Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda ABD'nin mi yoksa İran'ın mı daha isteksiz olduğunun sorulması üzerine Ahmed, "Kimin daha çok sorumluluğu olduğunu ya da kimin müzakerelere dönme konusunda daha istekli olduğunu söylemek öyle basit değil." dedi.

Ahmed, "Şiddetli çatışmaların ve gerilimin tırmanışının sürdüğü bir ortamda, nisan ayında bir ateşkes ilan ettirebilseydik, ardından tarafları bir araya getirebilseydik ve sonra da iki tarafı bu mutabakat metnine ulaştırabilseydik. Onları tekrar müzakere masasına oturtamamamız için hiçbir neden yok." ifadesini kullandı.

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