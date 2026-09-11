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TRT Haber 11.09.2026 12:36

İşte belgelerle Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimi

Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seren belge ve fotoğrafları yayımladı.

İşte belgelerle Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimi

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

İşte belgelerle Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimi

Bakanlığın arşivinden yayımlanan belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seriyor.

İşte belgelerle Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimi

 

"​Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür." ifadesi kullanılan paylaşımda, bu kayıtların, Bursa civarındaki bir köyde "Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneği olduğu" belirtildi.

İşte belgelerle Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimi

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