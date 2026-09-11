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Türkiye
AA 11.09.2026 12:47

Silivri açıklarında batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

Silivri açıklarında batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kaza sahasında havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınları, 10 gündür yetkililerden gelecek olumlu haberi bekliyor.

Ailelerin ihtiyaçları Türk Kızılay ve AFAD ekiplerince karşılanıyor.

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

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