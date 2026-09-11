Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2026 09:21

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

ETİKETLER
FETÖ İstanbul Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 43 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devam etmesine katılmıyorum
11:58
18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 organizatör tutuklandı
11:56
Maduro'nun eşinin avukatları "sağlık sorunları" nedeniyle ev hapsi istedi
11:49
TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı
11:46
Başvurular başlıyor… İşte kiralık sosyal konutlarla ilgili merak edilenler
11:39
Ticaret Bakanlığı 39 milyon ürünü denetledi
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ