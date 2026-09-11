Erakçi: ABD halkı İsrail'in savaşlarının bedelini ödememeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun İran'ın Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu karargahına önemli hasar verdiğini kabul etmesine yanıt vererek, Amerikan halkının İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemesi gerektiğini belirtti.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Cao'nun İran'ın Bahreyn'deki ABD üssünü "yerle bir ettiğine" dair açıklamasına, "Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun samimiyetini takdir ediyoruz." diyerek yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten de Bahreyn'deki 5. Filo Karargahı'nı cehenneme çevirdi ve ABD'nin saldırganlığını destekleyen diğer üsleri de. Amerikan halkı, İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor."

ABD donanma üssü yerle bir edildi

ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Cao, New York merkezli Epoch Times gazetesine verdiği röportajında, İran saldırılarının Bahreyn'deki ABD donanma üssünü "yerle bir ettiğini" söylemişti