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Dünya
CNN International 11.09.2026 10:34

Yapay zeka terimleri ne anlama geliyor?

Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler hayatımıza bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni kavramlar sokarken, sektör liderlerinin bu terimleri sıklıkla kullanması kafa karışıklığı yaratıyor. Yapay genel zekadan süper zekaya kadar uzanan bu kavramlar, insanlığın geleceğini şekillendirebilecek kritik süreçleri ifade ediyor.

Yapay zeka terimleri ne anlama geliyor?

İnsan gibi öğrenme ve akıl yürütme kapasitesine sahip yapay zeka modellerini tanımlayan yapay genel zeka, günümüzdeki dar kapsamlı sistemlerin aksine insan muhakemesini tüm alanlarda yakalayabilen bir seviyeyi temsil ediyor.

Sektördeki bazı isimler bu eşiğe ulaşıldığını iddia etse de, bir modelin bu aşamaya gelip gelmediğini belirleyecek evrensel bir tanım veya test henüz bulunmuyor.

Süper zeka ve öz geliştirme döngüsü

Süper zeka kavramı, yapay zekanın insan zekasını her alanda geride bırakarak uzmanları bile aşmasını ifade ediyor.

Bu noktada en büyük endişelerden biri, sistemlerin kendi kodlarını ve tasarımlarını iyileştirerek çok daha akıllı versiyonlarını üretebildiği özyinelemeli öz geliştirme süreci olarak öne çıkıyor.

Şirketler geliştirme süreçlerinin büyük kısmını yapay zekalara devretmeye başlarken, bu durum yeteneklerde çok hızlı sıçramalara yol açabiliyor.

Hizalama sorunu ve kontrol endişesi

Yapay zekanın insan değerlerine bağlı kalmasını ve amaçlanan doğrultuda hareket etmesini sağlama çabası olan hizalama, makinelerin niyetleri her durumda doğru anlaması zor olduğu için büyük riskler barındırıyor.

Sistemler geliştikçe kontrolün insan elinden çıkabileceği ve öngörülemeyen karmaşık niyetler geliştirilebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, mevcut araçların güvenliği sağlamak için henüz yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.

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