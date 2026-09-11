Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 11.09.2026 11:48

TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı 2026 yılı 2. çağrısı açıldı

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıkları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜBİTAK, BİGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kacır, program için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu ve programa ilişkin detaylara "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi" internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Tübitak Destek Ödemesi Hibe Desteği
Sıradaki Haber
Ölümden sonra dondurulmak için 200 bin dolar ödeyenler, yeniden hayata dönmeyi bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devam etmesine katılmıyorum
11:58
18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 organizatör tutuklandı
11:56
Maduro'nun eşinin avukatları "sağlık sorunları" nedeniyle ev hapsi istedi
11:46
Başvurular başlıyor… İşte kiralık sosyal konutlarla ilgili merak edilenler
11:39
Ticaret Bakanlığı 39 milyon ürünü denetledi
11:35
Pakistan: ABD ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ediyoruz
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ