Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.09.2026 06:31

Anthropic yapay zeka modelinin biyolojik silah geliştirmek için kötüye kullanımını engelledi

Anthropic, yapay zeka modelinin biyolojik ve konvansiyonel silah geliştirilmesini destekleyebilecek kötü niyetli faaliyetler için kullanılma girişimlerini tespit ettiğini ve engellediğini açıkladı.

Anthropic yapay zeka modelinin biyolojik silah geliştirmek için kötüye kullanımını engelledi

Şirketin Claude adlı yapay zeka modelinin ayrıca Rusya bağlantılı bir siber casusluk kampanyasında ve İranlı bir propaganda kurumu tarafından kullanıldığı, Anthropic'in son tehdit istihbaratı raporunda yer aldı.

Tespit edilen vakalar

Son sekiz ayda tespit edilen endişe verici vakalar, sahte flört uygulamaları ve otel Wi-Fi dolandırıcılıklarından muhalifleri belirlemek amacıyla kurulan gözetim sistemlerine kadar uzandı.

Şirket, hizmetlerinin kötü niyetli amaçlarla kullanılmasını ifşa etme sorumluluğuna sahip olduğuna inandığı için son tehdit istihbaratı raporunu perşembe günü yayımladı.

Raporda, devlet destekli olduğundan şüphelenilen grupların, suçluların, casus yazılım satıcılarının, devlet propaganda kurumlarının ve siyasi motivasyonlu bireylerin teknolojiyi nasıl kötüye kullandığı sıralandı.

Claude Haiku, Sonnet ve Opus modellerinin kötü niyetli kullanımının aralık 2025 ile ağustos 2026 arasında engellendiği belirtildi.

Biyolojik ve konvansiyonel silah tehlikesi

Modelin silah gelişimini destekleyebilecek şekillerde kullanılmasının engellenmesinin yanı sıra, bilim insanlarının yapay zekayı biyolojik silah gelişimini destekleyebilecek biçimlerde kullanması da engellendi.

Raporda, aktörlerin modelleri biyolojik silah gelişimini destekleyebilecek şekillerde kullandığı beş vaka incelemesine dikkat çekildi.

Biyolojik kötü niyetli kullanımın sınır yapay zeka modellerinin en ciddi risklerinden biri olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca Claude'un ateşli silahlar, füzeler, silahlı dronlar, bombalar ve diğer mühimmatların yanı sıra bunları çalıştıran hedefleme ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere konvansiyonel silahlar için yazılım geliştirmek üzere kullanıldığı altı vaka kaydedildi.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Gazze'de yurt dışında tedavi olmayı bekleyen 22 bin hasta var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Dalaman Havalimanı 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi
08:01
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı
07:39
Kolombiya'dan Yunanistan'a güllerle uyuşturucu taşındı
07:30
Gece uykusu sırasında maruz kalınan ışık kalp sağlığına zarar verebilir
07:24
Yapay zeka patlaması ve tarife belirsizliği bakır fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı
07:21
Trump'ın 5 bin dolarlık çek vaadi yönetimde kargaşa yarattı
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
Cilt hastalıklarının tedavisinde yeni dönem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ