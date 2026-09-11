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Dünya
AA 11.09.2026 09:42

California'da çocuklara internet koruması

California'da çocukların internet güvenliğini artırmayı öngören yasalar imzalandı.

California'da çocuklara internet koruması

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, çocukların internet ortamında ve yapay zeka kullanımında güvenliklerinin artırılmasını ve 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngören yasaları imzaladı.

California Valiliğinden çocukların internet güvenliğini artırmayı öngören yasalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Newsom'ın eyalet meclisinde her iki partinin de desteğiyle onaylanan internet yasalarını imzaladığı aktarıldı.

16 yaş altı için ek koruma

Yasalarda, internet ortamında ve yapay zeka kullanımında çocukların güvenliklerinin artırılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki çocuklara ek özellikler sunmasının yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, böylece ABD'de ilk kez bir eyaletin bu kadar güçlü bir internet kullanım düzenlemesine imza atmış olduğunun altı çizildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Newsom şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın güvenliği, teknolojiyle ilgili her tartışmanın merkezinde yer almalıdır. İnovasyon hızlandıkça, koruma önlemlerimiz de buna ayak uydurmalıdır. Bugün kabul edilen yasa, denetimsiz teknolojinin çocuklarımızı tehlikeye attığı durumlarda California'nın seyirci kalmayacağını açıkça ortaya koymaktadır. İnovasyon, sorumluluk getirir ve çocuklarımızı korumak, her şeyden önce gelir."

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ABD Çocuk İnternet Siber Güvenlik
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