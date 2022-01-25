Şanlıurfa'da bir oto tamirhanesinde, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen çalışanlar, tiner dökerek odunları yakmak istedi.

Dökülen tinerin parlaması ile 4 kişi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.