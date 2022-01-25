Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Odunları tutuşturmak için dökülen tiner parladı: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA ]
Şanlıurfa'da odunları tiner dökerek tutuşturmaya çalışan 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da bir oto tamirhanesinde, soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen çalışanlar, tiner dökerek odunları yakmak istedi.
Dökülen tinerin parlaması ile 4 kişi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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