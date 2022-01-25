Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dede ile torunu çatıdan kızakla kaydı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'de kar yağışının ardından bir dede ile torunu evin çatısından kızakla kaydı.
Artvin’in Şavşat ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurköy’de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
60 yaşındaki Eyüp Saymaz ve 20 yaşındaki torunu Ömercan Tekin kar yağışını eğlenceye çevirdi.
Çatıya çıkarak kayan dede ve torunu kızakla 4 metre yükseklikten karın üzerine atladı.
Dede ve torun, kızağa yüz üstü binerek köy meydanında da kaydı. Keyifli vakit geçiren dede ve torunun o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Kış Sporları
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