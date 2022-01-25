Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de soba zehirlenmesi: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk, 10 kişi tedavi altına alındı.
Yunus Emre Mahallesi Fahri Özgün Caddesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince 10 kişi Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan kişilerin yapılan tetkiklerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
6 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mardin Soba Zehirlemesi
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