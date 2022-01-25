Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Yavuz, "Dün gece geç saatlerde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışına tüm imkanlarımızla müdahale ettik. Kuvvetli kar yağışı başlayacağından lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Motokuryelere yasak geldi

Valilik ayrıca, il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımının yarın sabaha kadar yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 12.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında Kocaeli'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.