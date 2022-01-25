İstanbul'da karla mücadele devam ediyor. Günlerdir süren kar esareti İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Kentte birkaç gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipiyle beraber yaşamı olumsuz etkiledi.

Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabah kadar ulaşımda güçlük çekti.

Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a araçla girişlere dünden bu yana izin verilmiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İstanbul'u kar etkisi altına aldı

İstanbul Havalimanında da uçakların iniş ve kalkışı geçici olarak durduruldu. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM`ler dün 19.30`da kapatıldı. Ulaşımda güçlük yaşanan megakentte Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar durduruldu.

Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Bakanlar İstanbul'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün gece İstanbul'a hareket etti. Bölgede incelemelerde bulunan bakanlar açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" dedi. Karaismailoğlu, trafiğin kısmen işlediğini ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması sürecinin devam ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, "Hava yolunda hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara birazdan başlayacaklar" açıklamasını yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin verileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Soylu ise "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz" dedi.

Kar İstanbul'u terk etmedi

TRT Haber'in Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışının dünkü kadar kuvvetli olmasa da bugün de devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Yarın ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Vatandaşların özellikle yarından itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Macit, " Vatandaşların artık kar yağışından öte buzlanmaya karşı trafikte tedbirli olmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Deniz etkili kar yağışının (DEK) İstanbul'da dün zaman zaman etkili olduğunu söyleyen Macit, gece saatlerinde bunun sonucunu İstanbul'da gördüklerini belirterek, "İstanbul dün bu yağışlardan zaman zaman etkilendi. Kar yağışının etkili olmasının en büyük nedenlerinden birisi kuvvetli rüzgarın da etkili olması" ifadelerini kullandı.

Abdullah Macit sözlerine şöyle devam etti:

"Kar yağışı İstanbul'un belli noktalarında öğlen saatlerinden sonra yeniden görülebilir. Gece saatlerine kadar karın etkili olmasını tahmin ediyoruz. Ancak dediğimiz gibi yağışlar normale dönüyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacak. Perşembe günü de karın İstanbul'u terk etmesini bekliyoruz"