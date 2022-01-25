Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da otogarlardan çıkış yasağının yarın saat 09.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler ve Harem otogarı ile tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00'a kadar durdurulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın 09.00'a kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" dedi.
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