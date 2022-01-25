Karayolları, ulaşıma açık ve kapalı yolları duyurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.
Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, bugün saat 12.15 itibarıyla güncel şu bilgiler paylaşıldı;
Ulaşıma kapalı olan yollar:
• Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun bekleme alanlarında bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması
gerekmektedir.
• Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Akçakoca-Düzce yolu Kabalak mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine
kapatılmıştır.
• Kangal-Divriği-Arapgir yolları ulaşıma kapatılmıştır.
• Muğla-Kale Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Keçiborlu-Uluborlu yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Ulaşımın sağlandığı yollar ise şu şekilde:
• Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde
bekletilen tırlar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanları trafiğe açılmıştır. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerekmektedir.
• Aydın-Muğla yolu ulaşıma açılmıştır.
• Muğla-Marmaris (Sakar Geçidi) yolu ulaşıma açılmıştır.
• Siverek-Adıyaman yolu ulaşıma açılmıştır.
• Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma açılmıştır.
• Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma açılmıştır.
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