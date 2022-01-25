Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "kuvvetli kar" uyarısı: 20 santimetreye ulaşacak
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Yetkililer, buzlanma ve dona karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.
Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Kocaeli Yalova Sakarya Meteoroloji Kar Yağışı
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