Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.

Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.