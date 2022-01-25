İstanbul'da karla mücadele devam ediyor. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışırken bazı önlemler de alındı.

Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a araçla girişlere dünden bu yana izin verilmiyor.

Kent içinde de toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmiyor.

Birçok ilçede de kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bebek bekleyen bir anneyi hastaneye ulaştırdı.