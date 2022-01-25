Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Yalova, yerli ve yabancı turistlere dört mevsim termal tatil imkanı sunuyor.

Kentte 5 bin yatak kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmeler her yıl turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı Devleti döneminde de termal kaplıcalarıyla ilgi gören Yalova, COVID-19'a rağmen 2021'de ABD, Almanya, İran, Ürdün, Rusya, Portekiz, İsviçre, Sri Lanka, Yunanistan gibi ülkelerden gelen 120 bin yabancı turistin de arasında yer aldığı yaklaşık yarım milyon turiste ev sahipliği yaptı.

En çok Ruslar tercih ediyor

Geçen yıl 35 bin turistin konakladığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, tesise en fazla Rus turistlerin ilgi gösterdiğini vurguladı.

Gürbüzoğlu, Rusya'dan gelen misafirlerin eylül sonu ve mayıs ayları arasında günübirlik ya da konaklamalı olarak tercihte bulunduğunu anlattı:

"Buranın havasından, suyundan çok memnun kalıyorlar ve çok beğeniyorlar. İstanbul'dan günübirlik gelenler de çok oluyor. Bir taraftan doğa yürüyüşleri yapıyor bir taraftan da termal havuzlardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda konaklamalı kalanlar da çok oluyor. Buranın havası onlara çok iyi geliyormuş. Oksijeni bol, suyunun ısısını çok beğeniyorlar o yüzden de çok tercih ediyorlar. Avrupa'dan da burayı tercih edenler çok oluyor. Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz de var."

Gürbüzoğlu, kentteki termal tesislerin konaklama dışında 385 bin günübirlikçiyi de ağırladığına işaret etti.